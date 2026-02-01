الأخبار
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة

2026-02-01 | 05:03
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله
آخر الأخبار

LBCI
أمن وقضاء
12:22

عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية

LBCI
أخبار دولية
12:17

12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
11:30

إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة

اخترنا لكم
LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
خبر عاجل
04:17

الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله

LBCI
خبر عاجل
23:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-20

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الرابية باتجاه ساحة أنطلياس حتى الأوتوستراد

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

الرئيس عون اطّلع من رئيس لجنة الرقابة على المصارف على عمل اللجنة وخطتها

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-27

الدفاع المدني: العثور على جثة المواطنة اليسار وإنهاء عمليات البحث في القبة - طرابلس

LBCI
خبر عاجل
2026-01-28

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أقترح أن تدعو الدولة اللبنانية قيادة حزب الله إلى جلسة مصارحة "لنعرف حالنا لا عم نقدر نعيش ولا عم نفدر نعمل اقتصاد أو تطوير "

بالفيديو
LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:00

ترامب: سفن أميركية تتجه نحو إيران مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق رغم التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
05:43

رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة

LBCI
أخبار لبنان
04:14

الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...

LBCI
أخبار دولية
03:44

خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...

LBCI
أخبار دولية
01:03

إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة

LBCI
أخبار لبنان
16:39

نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:26

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور

LBCI
خبر عاجل
16:16

مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
خبر عاجل
05:03

استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

