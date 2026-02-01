معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

أفادت معلومات الـLBCI بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال زيارته الى واشنطن الأسبوع المقبل، سيلتقي عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

كما سيلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، براين ماست.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد لقاءً مع عضو الكونغرس غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.