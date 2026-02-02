إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر تبنيت

⭕️عين قانا

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن… pic.twitter.com/RbIpwS5UNj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2026

