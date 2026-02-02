أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على مستودعات أسلحة عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وذلك لمنع محاولات اعادة اعمار قدراته".



وأضاف أدرعي: "احدى البنى التحية المستهدفة وضعت في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلًا اضافيًا لكيفية استخدام حزب الله السخيف لسكان لبنان دروعًا بشرية وأنشطته من داخل المرافق المدنية. وقبل الغارات تم اتخاذ إجراءات عديدة لتقليص امكانية اصابة المدنيين بما فيها توجيه انذارات مسبقة للسكان".



وتابع: "نشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على إسرائيل".