أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع اغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸اغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان وذلك لمنع محاولات اعادة اعمار قدراته الأرهابية.
🔸احدى البنى التحية المستهدفة وضعت في قلب السكان المدنيين بما يشكل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2026
