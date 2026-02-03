رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنه للمرة الأولى منذ 1969 باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد ولن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

