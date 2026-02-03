رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنه للمرة الأولى منذ 1969 باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد ولن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"