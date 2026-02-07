وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام من صور: نؤكد ان حق اهل الجنوب هو حق وطني لا يتجزأ والجنوب قضية وطنية تعني الجميع ووجودنا للتأكيد أن المتابعة مستمرة بالتنفيذ والمراقبة والمحاسبة واعادة الإعمار عهد والتزام لنا وهذا ليس وعداً موسمياً بل مسؤولية كاملة