رئيس الحكومة نواف سلام من صور: نؤكد ان حق اهل الجنوب هو حق وطني لا يتجزأ والجنوب قضية وطنية تعني الجميع ووجودنا للتأكيد أن المتابعة مستمرة بالتنفيذ والمراقبة والمحاسبة واعادة الإعمار عهد والتزام لنا وهذا ليس وعداً موسمياً بل مسؤولية كاملة

رئيس الحكومة نواف سلام من صور: البلدات الحدودية ما زالت تتعرّض لاعتداءات يوميّة وهذا اعتداء على كرامتنا وزيارتنا اليوم تؤكّد أنّ وجود الدولة رسالة ضدّ هذا الواقع الذي نعمل على تغييره