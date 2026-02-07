سلام من صور: في الشق المتعلق بتعويضات الأضرار فالحكومة اقرت منهجية واضحة تقوم على الأولويات التالية: الأبنية المتصدعة والأبنية المتضررة جزئيًا وبعدها الأبنية المدمّرة بالكامل والهدف اعادة أكبر عدد من الناس الى منازلها

سلام من صور: في الشّق المتعلّق بدعم التعافي وتأمين الانماء الاقتصادي والاجتماعي سنركّز على خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات والمزارعين وقد تم تأمين 35 مليون يورو كمنحٍ من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك للتعافي الاقتصادي

سلام من صور: سنعمل على إعادة اعمار البنى التحتية والاملاك العامة اي إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية وشبكات الكهرباء والمياه والطرق وتم تأمين 250 مليون دولار قروض ميسّرة من البنك الدولي و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية