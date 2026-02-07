سلام من صور: في الشّق المتعلّق بدعم التعافي وتأمين الانماء الاقتصادي والاجتماعي سنركّز على خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات والمزارعين وقد تم تأمين 35 مليون يورو كمنحٍ من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك للتعافي الاقتصادي

عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريباً

عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريباً

سلام من صور: في الشق المتعلق بتعويضات الأضرار فالحكومة اقرت منهجية واضحة تقوم على الأولويات التالية: الأبنية المتصدعة والأبنية المتضررة جزئيًا وبعدها الأبنية المدمّرة بالكامل والهدف اعادة أكبر عدد من الناس الى منازلها