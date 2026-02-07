عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريباً

التالي

عراقجي: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة ونحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأميركية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين