الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب

الرئيس سلام من بنت جبيل: نخصص من قرض البنك الدولي مبالغ لقضاء بنت جبيل لترميم الطرقات وجزء من البنى التحتية والمحولات الكهربائية وسنؤمن محطة ضخ للمياه وترميم المدارس