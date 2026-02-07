الرئيس سلام من بنت جبيل: نخصص من قرض البنك الدولي مبالغ لقضاء بنت جبيل لترميم الطرقات وجزء من البنى التحتية والمحولات الكهربائية وسنؤمن محطة ضخ للمياه وترميم المدارس

التالي

سلام من كفركلا: أريد مشاريع قابلة للتنفيذ وسنعمل على إعادة تأهيل الطرق المطلوب اعادة تأهيلها واعادة مدّ شبكات الإتصالات والكهرباء والمياه واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية وبعد فترة قصيرة سأعود الى هنا للتأكد من أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع كما يجب