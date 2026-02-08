النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية

النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها

سلام من كفركلا: أريد مشاريع قابلة للتنفيذ وسنعمل على إعادة تأهيل الطرق المطلوب اعادة تأهيلها واعادة مدّ شبكات الإتصالات والكهرباء والمياه واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية وبعد فترة قصيرة سأعود الى هنا للتأكد من أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع كما يجب