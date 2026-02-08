الأخبار
عاجل
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية
2026-02-08 | 03:20
النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية
النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها
سلام من كفركلا: أريد مشاريع قابلة للتنفيذ وسنعمل على إعادة تأهيل الطرق المطلوب اعادة تأهيلها واعادة مدّ شبكات الإتصالات والكهرباء والمياه واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية وبعد فترة قصيرة سأعود الى هنا للتأكد من أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع كما يجب
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
11:09
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
النائب حيدر ناصر للـLBCI: أعتقد أن هناك شهيدين حتى الساعة في موقع الحادثة والوضع مأساوي
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
النائب أشرف ريفي للـLBCI: المسؤولية تقع علينا جميعًا من دون إستثناء
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
إنتشال جثة طفل يبلغ عمره حوالى الـ3 سنوات وانتشال شخص آخر من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة بالإضافة إلى 3 آخرين تم انتشالهم في وقت سابق
إنتشال جثة طفل يبلغ عمره حوالى الـ3 سنوات وانتشال شخص آخر من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة بالإضافة إلى 3 آخرين تم انتشالهم في وقت سابق
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
