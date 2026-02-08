النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها

النائب فراس حمدان للرئيس نواف سلام: أنت الأكثر حرصا على حقوق أهل الجنوب وعلى عودة الجنوب الى الدولة وأنت بالسياسة تمثلنا

النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية