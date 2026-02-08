رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال

رئيس بلدية طرابلس: هذا الموضوع يفوق قدرة بلدية طرابلس وكل نقطة دم تسقط في المدينة هي "برقبة الدولة"

المدير العام للدفاع المدني عماد خريش للـLBCI: انتشلنا حتى الآن 8 ضحايا من بينهم 4 على قيد الحياة