رئيس بلدية طرابلس: هذا الموضوع يفوق قدرة بلدية طرابلس وكل نقطة دم تسقط في المدينة هي "برقبة الدولة"
خبر عاجل
2026-02-08 | 12:51
رئيس بلدية طرابلس: هذا الموضوع يفوق قدرة بلدية طرابلس وكل نقطة دم تسقط في المدينة هي "برقبة الدولة"
رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة
رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
0
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
0
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
0
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
0
خبر عاجل
09:50
قاسم: أهم ما في زيارة رئيس الحكومة للجنوب هو أنه أعلن أن الدولة ستبدأ الإعمار حتى لو لم يتوقف العدوان
خبر عاجل
09:50
قاسم: أهم ما في زيارة رئيس الحكومة للجنوب هو أنه أعلن أن الدولة ستبدأ الإعمار حتى لو لم يتوقف العدوان
0
خبر عاجل
09:46
قاسم: الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
خبر عاجل
09:46
قاسم: الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
0
خبر عاجل
09:42
قاسم: حركة أمل وحزب الله كيان واحد ورأي واحد في القضايا الأساسية
خبر عاجل
09:42
قاسم: حركة أمل وحزب الله كيان واحد ورأي واحد في القضايا الأساسية
0
آخر الأخبار
09:28
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش اللبناني عملت على إخراج شابين كانا محاصرين في محيط جبانة عيتا الشعب جراء استهدافهما بالقنابل الصوتية في ظل تحليق لمسيرة اسرائيلية مسلحة على علو منخفض
آخر الأخبار
09:28
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش اللبناني عملت على إخراج شابين كانا محاصرين في محيط جبانة عيتا الشعب جراء استهدافهما بالقنابل الصوتية في ظل تحليق لمسيرة اسرائيلية مسلحة على علو منخفض
0
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:16
الدجاج مع البطاطا والثوم والسبانخ... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-25
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
2026-01-25
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
0
أخبار دولية
04:32
بكين تتوعد بـ"رد حازم" على أي "تهوّر" من اليابان بعد الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
04:32
بكين تتوعد بـ"رد حازم" على أي "تهوّر" من اليابان بعد الانتخابات التشريعية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
0
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
0
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
0
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
0
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
0
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
0
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
1
فنّ
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
فنّ
10:48
بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!
2
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
3
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
4
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
5
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
6
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
8
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
