رئيس بلدية طرابلس: هذا الموضوع يفوق قدرة بلدية طرابلس وكل نقطة دم تسقط في المدينة هي "برقبة الدولة"

رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال

السابق