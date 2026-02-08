سلام: انا وحكومتي لم ولن نتهرب من المسؤولية وسنستمر بالقيام بواجباتنا كاملة بما فيها محاسبة من قد يكون مقصرا في هذه القضية

بري: ندعو كافة السلطات والوزارات المعنية الى إعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز فلم يعد جائزا التلكؤ في معالجتها تحت أي ظرف لجهة التدعيم والترميم وتأمين الإيواء والتعويض للعائلات المتضررة بأقصى سرعة

سلام: امام حجم هذه الكارثة الانسانية التي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال المتراكم واحتراما لارواح الضحايا فإنني اهيب بالعاملين في السياسة في طرابلس او خارجها ان يترفعوا عن محاولات توظيف هذه الكارثة المروعة لجني مكاسب سياسية رخيصة وآنية فهذا امر معيب