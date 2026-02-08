بري: ندعو كافة السلطات والوزارات المعنية الى إعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز فلم يعد جائزا التلكؤ في معالجتها تحت أي ظرف لجهة التدعيم والترميم وتأمين الإيواء والتعويض للعائلات المتضررة بأقصى سرعة

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

سلام: انا وحكومتي لم ولن نتهرب من المسؤولية وسنستمر بالقيام بواجباتنا كاملة بما فيها محاسبة من قد يكون مقصرا في هذه القضية