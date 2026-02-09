الأخبار
الرئيس عون: كان يفترض بالجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انهيار الأبنية في طرابلس
خبر عاجل
2026-02-09 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون: كان يفترض بالجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انهيار الأبنية في طرابلس
أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن أمله في أن يُشكّل عيد مار مارون، "يوماً وطنيّاً جامعاً، يستعيد معه الموارنة وجميع اللبنانيين مُثُل لبنان، وطن الرسالة والرسالات وأرض القديسين والصديقين، وموئل الأحرار على مثال من دافعوا عن هذه البلاد وعن الإيمان والحريّة ".
وأمل الرئيس عون في أن "نعاين، بعد كلّ التضحيات وطناً حرّاً نتوق له، وسيادة ناجزة نسعى إليها، ودولة عادلة متوازنة تعطي الجيل الجديد ما له من حقوق في النجاح والاشعاع على أرض لبنان".
وهنّأ الرئيس عون الموارنة وجميع اللبنانيين بهذا العيد "الذي نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة "، متمنياً ان يعاد هذا العيد "وقد التأم جرح الجنوب النازف وعاد الاستقرار إلى ربوعه ومعه عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، وانتهت مآسي اللبنانيين وعذاباتهم وكان آخرها المآسي المتكررة في طرابلس العزيزة نتيجة الانهيارات التي توالت في أبنية متهالكة كان يفترض بالجهات المعنية أن تتخذ الاجراءات الاحترازية المناسبة لمنع انهيارها وسقوط أبرياء يعز علينا جميعاً أن نفتقدهم وبينهم أطفال أعزاء، أتضامن مع ذويهم في مصابهم الاليم ونصلي اليوم لراحة انفسهم".
أخبار لبنان
خبر عاجل
جوزاف عون
انهيار
الأبنية
طرابلس
عيد مار مارون
التالي
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
السابق
