أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

#عاجل 🔴في عملية ليلية في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرًا إرهابيًا بارزًا في تنظيم الجماعة الاسلامية الارهابي
⭕️في ضوء ورود مؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأسابيع الأخيرة داهمت قوات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مبنى في منطقة جبل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 9, 2026
