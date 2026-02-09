أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان.



وقال عبر إكس: "في ضوء ورود مؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأسابيع الأخيرة، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية مبنى في منطقة جبل روس (هار دوف) واعتقلت عنصرًا بارزًا في الجماعة الاسلامية حيث تم نقله للتحقيق داخل إسرائيل. كما تم العثور داخل المبنى على وسائل قتالية".