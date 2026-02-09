مجلس الإنماء والإعمار ينفي معلومات ترميم المبنى الذي انهار البارحة في طرابلس

أوردت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد أن مجلس الإنماء والإعمار قد رمم سابقاً المبنى الذي إنهار يوم الاحد الواقع في ٨ شباط ٢٠٢٦، في طرابلس.



وقد مفى مجلس الإنماء والإعمار نفياً قاطعاً هذه المعلومات مؤكدًا أنه لم يكن له أي تدخل في ترميم أو تأهيل هذا المبنى في أي وقت من الأوقات.



ودعا المجلس الجميع إلى توخي الدقة في نشر المعلومات خاصة في هذه الظروف العصيبة.