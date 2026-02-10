الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

خبر عاجل
2026-02-10 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

خبر عاجل

لبنان

أمّنا

بدلات

الإيواء

للأسر

منازلها

الدولة

ونعمل

للإعداد

للانتخابات

البرلمانية

ونريدها

موعدها

LBCI التالي
الولايات المتحدة تضع "شركة جود" التابعة لجمعية القرض الحسن على لائحة العقوبات
متحدثة باسم "اليونيفيل" لـ"فرانس برس": القوة ستسحب معظم عناصرها من جنوبي لبنان بحلول منتصف 2027
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:19

الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المعاقب شرق حولا

LBCI
آخر الأخبار
14:48

التحكم المروري: قطع السير بالاطارات المشتعلة عند مستديرة ابو علي - طرابلس من قبل بعض المحتجين

LBCI
آخر الأخبار
14:19

إخلاء مبنى جديد في شارع الجديد في القبة - طرابلس

LBCI
اقتصاد
14:18

وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
خبر عاجل
11:08

الولايات المتحدة تضع محمد نايف ماجد على لائحة العقوبات لارتباطه بجود والقرض الحسن

LBCI
خبر عاجل
10:50

الولايات المتحدة تضع "شركة جود" التابعة لجمعية القرض الحسن على لائحة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
06:27

متحدثة باسم "اليونيفيل" لـ"فرانس برس": القوة ستسحب معظم عناصرها من جنوبي لبنان بحلول منتصف 2027

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-07

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

النائب سليم الصايغ للـLBCI: نحن لا نقبل بأن يستسلم "حزب الله" لأحد بل نريده أن يدخل بالدولة اللبنانية أي بالمؤسسات ودولة القانون وهو لديه قوّته الشعبية والفكرية وهو قادر على المنافسة على الساحة السياسية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
آخر الأخبار
14:19

إخلاء مبنى جديد في شارع الجديد في القبة - طرابلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
04:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More