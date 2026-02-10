الولايات المتحدة تضع "شركة جود" التابعة لجمعية القرض الحسن على لائحة العقوبات

قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

