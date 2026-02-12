الأخبار
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

2026-02-12 | 12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI السابق

آخر الأخبار

آخر الأخبار
14:27

وصول الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يوم السبت

LBCI
أخبار لبنان
14:19

بلدية الدوحة وبلدية بيروت توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:19

قارة على وشك الانقسام... أبحاث تكشف تشكّل محيط جديد في أفريقيا

LBCI
آخر الأخبار
14:08

ترامب: يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو

خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
خبر عاجل
04:40

السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

زوارنا يقرأون الآن
أمن وقضاء
09:09

انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...

LBCI
أخبار دولية
12:20

نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

LBCI
صحة وتغذية
14:00

الأطباء يحذّرون: الإفراط في تناول بودرة البروتين قد يسبّب مضاعفات صحّية خطيرة

LBCI
أخبار دولية
08:11

أمر ملكي: السعودية تعين وزيرا جديدا للاستثمار

رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

