شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصف اسرائيلي لاطراف بلدة بيت ليف
خبر عاجل
2026-02-13 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قصف اسرائيلي لاطراف بلدة بيت ليف
خبر عاجل
اسرائيلي
لاطراف
التالي
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
10:38
رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
أخبار لبنان
10:38
رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
0
آخر الأخبار
10:33
الحريري يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
آخر الأخبار
10:33
الحريري يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
0
عالم الطبخ
10:26
الرافيولي بالجبنة والبسكويت مع مربى الفراولة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:26
الرافيولي بالجبنة والبسكويت مع مربى الفراولة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
منوعات
10:20
قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!
منوعات
10:20
قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
0
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
0
خبر عاجل
2026-02-12
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
2026-02-12
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
0
خبر عاجل
2026-02-12
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
2026-02-12
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
08:50
الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية
أخبار لبنان
08:50
الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية
0
أخبار لبنان
10:13
اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع
أخبار لبنان
10:13
اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع
0
خبر عاجل
2026-02-12
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
2026-02-12
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
0
خبر عاجل
2025-12-29
سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر
خبر عاجل
2025-12-29
سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر
بالفيديو
0
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
0
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
2
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
3
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
6
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
7
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
8
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
