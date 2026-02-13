صندوق النقد: الخبراء شددوا على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية مصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات الضرورية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي

صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية

صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية

صندوق النقد: المناقشات تركزت على التحسينات اللازمة ليتلاءم مشروع القانون مع المبادئ الدولية بما في ذلك ضمان احترام ترتيب الأولويات وعدم تحميل المودعين أي خسائر قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الثانويين وإعادة إرساء نظام مصرفي قابل للاستمرار للأجيال