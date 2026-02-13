صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية

صندوق النقد: الخبراء شددوا على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية مصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات الضرورية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي

