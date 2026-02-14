شيخ العقل في ذكرى تحرير الشحار الغربي: الوقت ليس للخطاب ولا للقصائد ولم نعد الى الشحار لننتقم بل لنعقد المصالحة فكان الإنتصار الثاني لوليد بك

تيمور جنبلاط في ذكرى تحرير الشحار الغربي: الهوية ليست شعارا يرفع بل مسؤولية تحمل واليوم وأكثر من أي يوم مضى نتمسك بالمصالحة خيارا نهائيا لا رجعة عنه

تيمور جنبلاط في ذكرى تحرير الشحار الغربي: الهوية ليست شعارا يرفع بل مسؤولية تحمل واليوم وأكثر من أي يوم مضى نتمسك بالمصالحة خيارا نهائيا لا رجعة عنه

صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية