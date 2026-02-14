الرئيس سعد الحريري: من حق اللبنانيين بعد سنوات طويلة من الحروب والإنقسامات والمحاور أن يكون لدينا بلد طبيعي بلد فيه دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد "لأن لبنان واحد وبيبقى واحد"

الرئيس سعد الحريري: أوجه تحية صادقة لأهلنا في الجنوب الذين يستحقون دولة تحميهم وترعاهم وتحية خاصة لطرابلس وأهلنا هناك وما سقط في طرابلس ليس فقط مبنيين بل انهارت كرامات كل المسؤولين ومصداقية السياسيين و"كلنا مقصرين بحق طرابلس"

