بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية
خبر عاجل
2026-02-14 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية
خبر عاجل
الحريري:
المستقبل
سيكون
صوتهم
بالاستحقاقات
الوطنية
وأهمها
الانتخابات
النيابية
التالي
الرئيس سعد الحريري: نحن نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام
الرئيس سعد الحريري: من حق اللبنانيين بعد سنوات طويلة من الحروب والإنقسامات والمحاور أن يكون لدينا بلد طبيعي بلد فيه دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد "لأن لبنان واحد وبيبقى واحد"
السابق
آخر الأخبار
0
فنّ
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
0
أخبار لبنان
عيسى الخوري: تطوير الصناعات التكنولوجية يجذب الاستثمارات ومدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم
0
أخبار دولية
وزير الخارجية فرنسي: تسميم نافالني يظهر استعداد بوتين لاستخدام "السلاح الكيميائي ضد شعبه"
0
فنّ
أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها
0
خبر عاجل
الرئيس سعد الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ما سيفعل "المستقبل" وأعدكم أنه متى تحصل الانتخابات سيسمعون وسيعدّون أصواتنا
0
خبر عاجل
الرئيس سعد الحريري: نحن نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام
0
خبر عاجل
الرئيس سعد الحريري: من حق اللبنانيين بعد سنوات طويلة من الحروب والإنقسامات والمحاور أن يكون لدينا بلد طبيعي بلد فيه دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد "لأن لبنان واحد وبيبقى واحد"
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
وزارة الداخلية والبلديات تدعو للترشح للانتخابات عبر فيديو تحت شعار "لأنكن صوت الوطن وصورته، ترشحوا"
0
خبر عاجل
وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها
0
فنّ
أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب
0
أخبار لبنان
عيسى الخوري: تطوير الصناعات التكنولوجية يجذب الاستثمارات ومدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم
بالفيديو
0
أخبار لبنان
حشود توافدت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
سعد الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط
0
أخبار لبنان
إحياء الذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري... ورسائل عدة لسعد الحريري
0
آخر الأخبار
سعد الحريري للوفود الشعبية في بيت الوسط: إن شاء الله منكمّل مشوارنا مع بعض وأنتم المستقبل
0
آخر الأخبار
أحمد الحريري للـLBCI: كلمة الرئيس سعد الحريري "وضعت النقاط على الحروف" ونحن مستعدون للانتخابات النيابية إذا قرر الرئيس خوض هذا الاستحقاق
0
آخر الأخبار
الحريري: اتمنى أن يصل لبنان الى بر الأمان وأشكر الموجودون في بيت الوسط لأنه ”إلكم“ واتمنى أن نكمل مسيرة رفيق الحريري سويا
0
أخبار لبنان
الحريري: باقون على النهج وتيار المستقبل لن يغيب عن الاستحقاقات
0
أخبار لبنان
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
0
أخبار لبنان
التقدمي الاشتراكي يحيي ذكرى تحرير الشحار الغربي... تيمور جنبلاط: لا بديل عن الدولة ولا عن الشراكة الوطنية
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
2
أمن وقضاء
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
3
أخبار دولية
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
4
أخبار دولية
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
5
أخبار لبنان
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
6
خبر عاجل
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
7
أخبار لبنان
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
8
خبر عاجل
صندوق النقد: الخبراء شددوا على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية مصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات الضرورية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي
