الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية

الرئيس سعد الحريري: نحن نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام

الرئيس سعد الحريري: من حق اللبنانيين بعد سنوات طويلة من الحروب والإنقسامات والمحاور أن يكون لدينا بلد طبيعي بلد فيه دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد "لأن لبنان واحد وبيبقى واحد"