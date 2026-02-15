التحكم المروري: أشغال صيانة للطريق محلة انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيلها

معلومات للـLBCI تؤكد عقد أعضاء اللجنة الخماسية الإجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 24 شباط في القاهرة

معلومات للـLBCI تؤكد عقد أعضاء اللجنة الخماسية الإجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 24 شباط في القاهرة

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا