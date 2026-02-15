معلومات للـLBCI تؤكد عقد أعضاء اللجنة الخماسية الإجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 24 شباط في القاهرة

التالي

بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة