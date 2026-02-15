الأخبار
علي حسن خليل للـLBCI: هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة

خبر عاجل

2026-02-15 | 13:16
خبر عاجل
2026-02-15 | 13:16
علي حسن خليل للـLBCI: هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة
علي حسن خليل للـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر
علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
آخر الأخبار
أخبار دولية
15:47
روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا
أخبار دولية
15:47
روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
آخر الأخبار
14:26
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما على مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة مجدل عنجر شرقي لبنان
آخر الأخبار
14:26
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما على مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة مجدل عنجر شرقي لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
خبر عاجل
13:18
علي حسن خليل للـLBCI: المطلوب من "الداخلية" رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية
خبر عاجل
13:18
علي حسن خليل للـLBCI: المطلوب من "الداخلية" رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية
0
خبر عاجل
13:18
علي حسن خليل للـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر
خبر عاجل
13:18
علي حسن خليل للـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر
0
خبر عاجل
13:13
علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
خبر عاجل
13:13
علي حسن خليل للـLBCI: تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
0
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
في عزّ الثلوج.. الرئيس السوري أحمد الشرع للمرة الثانية في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
في عزّ الثلوج.. الرئيس السوري أحمد الشرع للمرة الثانية في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
0
أمن وقضاء
2026-02-14
الجيش: استرداد مبلغ من المال بعد سلبه من أحد المواطنين
أمن وقضاء
2026-02-14
الجيش: استرداد مبلغ من المال بعد سلبه من أحد المواطنين
0
أخبار لبنان
2026-01-21
ملك البحرين إستقبل الوزير أحمد الحجار وأكد موقف بلاده الثابت تجاه لبنان
أخبار لبنان
2026-01-21
ملك البحرين إستقبل الوزير أحمد الحجار وأكد موقف بلاده الثابت تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
1
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
3
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
4
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
5
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
6
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
7
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
8
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
