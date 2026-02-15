علي حسن خليل للـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر

علي حسن خليل للـLBCI: المطلوب من "الداخلية" رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية

علي حسن خليل للـLBCI: هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة