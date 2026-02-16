وزير الداخلية قبيل جلسة مجلس الوزراء: كلنا نسعى للتوافق ومن هذا المنطلق طلبنا رأي هيئة التشريع والاستشارات وهو غير ملزم لكن مخالفته تتطلب تعليلا رسميا بحسب نظام وزارة العدل

