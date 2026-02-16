معلومات للـLBCI: قائد الجيش تحدث عن ان المرحلة الثانية من الخطة قد تستغرق اربعة الى ثمانية اشهر وربما اكثر وان التقدم مرتبط بالوضع العام

تابعوا النائب مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد والإعلامي روني شطح في حلقة الليلة من #عشرين_30 بعنوان "لبنان بين السيادة والاصلاح" الساعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI

تابعوا النائب مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد والإعلامي روني شطح في حلقة الليلة من #عشرين_30 بعنوان "لبنان بين السيادة والاصلاح" الساعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI

وزير الداخلية قبيل جلسة مجلس الوزراء: كلنا نسعى للتوافق ومن هذا المنطلق طلبنا رأي هيئة التشريع والاستشارات وهو غير ملزم لكن مخالفته تتطلب تعليلا رسميا بحسب نظام وزارة العدل