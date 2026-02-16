تابعوا النائب مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد والإعلامي روني شطح في حلقة الليلة من #عشرين_30 بعنوان "لبنان بين السيادة والاصلاح" الساعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

معلومات للـLBCI: قائد الجيش تحدث عن ان المرحلة الثانية من الخطة قد تستغرق اربعة الى ثمانية اشهر وربما اكثر وان التقدم مرتبط بالوضع العام