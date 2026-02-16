الأخبار
تابعوا النائب مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد والإعلامي روني شطح في حلقة الليلة من #عشرين_30 بعنوان "لبنان بين السيادة والاصلاح" الساعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
2026-02-16 | 12:07
تابعوا النائب مروان حمادة والنائب السابق فارس سعيد والإعلامي روني شطح في حلقة الليلة من #عشرين_30 بعنوان "لبنان بين السيادة والاصلاح" الساعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
معلومات للـLBCI: قائد الجيش تحدث عن ان المرحلة الثانية من الخطة قد تستغرق اربعة الى ثمانية اشهر وربما اكثر وان التقدم مرتبط بالوضع العام
آخر الأخبار
15:30
فارس سعيد لـ"عشرين 30": أشعر أن المسيحيين بعد ظهور الراديكالية الإسلامية في المنطقة يتجهون نحو راديكالية مسيحية بدافع الخوف وأنا لست مع هذه الراديكالية
15:29
فارس سعيد لـ"عشرين 30": أنا مع لبنان الكبير والعيش المشترك ومع عروبة لبنان من أجل المصلحة الوطنية لكن الموجة المسيحية الحالية قد لا تتوافق مع ذلك
15:27
مروان حمادة لـ"عشرين 30": يجب عقد جلسة لمجلس النواب لبحث قانون الانتخاب لأنه إذا جرت الانتخابات وعادت القوى نفسها فستؤثر على عمل الرئيس جوزاف عون في حصر السلاح وتطبيق اتفاق الطائف وتعديل قانون الانتخاب واستكمال مسار الإصلاح
15:25
مروان حمادة لـ"عشرين 30": لست مع إلغاء الانتخابات لكنني أخشى أن تُجرى بمن حضر أي مع تغييب المغتربين ما قد يعيد حزب الله إلى مجلس النواب بنفس الأعداد إن لم يكن أكثر
خبر عاجل
15:14
مرقص: تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
11:52
معلومات للـLBCI: قائد الجيش تحدث عن ان المرحلة الثانية من الخطة قد تستغرق اربعة الى ثمانية اشهر وربما اكثر وان التقدم مرتبط بالوضع العام
آخر الأخبار
09:32
قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع
15:22
روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت
15:23
روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة
15:24
روني شطح لـ"عشرين 30": مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
13:17
مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة
13:14
التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
