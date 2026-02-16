الأخبار
روني شطح لـ"عشرين 30": مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين

خبر عاجل
2026-02-16 | 15:24
مشاهدات عالية
روني شطح لـ&quot;عشرين 30&quot;: مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين
آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
10:20

الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
08:56

عراقجي: توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع الولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
06:20

جابر: للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية

