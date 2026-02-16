التالي

مروان حمادة لـ"عشرين 30": لست مع إلغاء الانتخابات لكنني أخشى أن تُجرى بمن حضر أي مع تغييب المغتربين ما قد يعيد حزب الله إلى مجلس النواب بنفس الأعداد إن لم يكن أكثر