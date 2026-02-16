التالي

فارس سعيد لـ"عشرين 30": ليس لدي أمل في تجدد النخب السياسية في انتخابات 2026 ولا أرى أن القانون الانتخابي الحالي يسمح بإدخال دم جديد إلى المجلس النيابي لكن يجب أن تجرى الانتخابات مهما كانت نتائجها