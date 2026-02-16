التالي

مروان حمادة لـ"عشرين 30": على حزب الله أن يدرك أن لا مفر من تسليم السلاح مقابل ضمان الدولة لمكانة الحزب في الادارة والمجلس النيابي والحياة السياسية ولا يمكن حصر السلاح بالقوة