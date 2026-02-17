سلام من مرفأ طرابلس: نتصدى للإهمال في طرابلس عبر إطلاق مشاريع في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطلوب تفعيلها وعبر تفعيل معرض رشيد كرامي وإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض

سلام من مرفأ طرابلس: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء

مروان حمادة لـ"عشرين 30": على حزب الله أن يدرك أن لا مفر من تسليم السلاح مقابل ضمان الدولة لمكانة الحزب في الادارة والمجلس النيابي والحياة السياسية ولا يمكن حصر السلاح بالقوة