سلام من مرفأ طرابلس: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء

خبر عاجل

2026-02-17 | 03:54
2026-02-17 | 03:54
سلام من مرفأ طرابلس: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء

خبر عاجل
طرابلس:
موظفي
القطاع
العام
أصحابها
ونسعى
تحسين
جباية
الضرائب
والرسوم
الجمركية
وإصدار
أوامر
تحصيل
للكسارات
وإعادة
دراسة
الأملاك
البحرية
إضافة
اعتماد
الأغنياء
التالي
سلام من مرفأ طرابلس: اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة
سلام من مرفأ طرابلس: نتصدى للإهمال في طرابلس عبر إطلاق مشاريع في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطلوب تفعيلها وعبر تفعيل معرض رشيد كرامي وإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
0
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
0
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
0
آخر الأخبار
06:46
وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق
آخر الأخبار
06:46
وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
06:20
جابر: للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية
خبر عاجل
06:20
جابر: للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية
0
خبر عاجل
06:17
جابر: نعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات
خبر عاجل
06:17
جابر: نعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات
0
خبر عاجل
06:14
جابر: اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري
خبر عاجل
06:14
جابر: اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري
0
خبر عاجل
06:12
جابر: 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة
خبر عاجل
06:12
جابر: 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-23
الرئيس عون طلب من رئيس مجلس الجنوب تأمين ما يحتاج اليه المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-01-23
الرئيس عون طلب من رئيس مجلس الجنوب تأمين ما يحتاج اليه المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية
0
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
0
فنّ
2025-12-15
ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد
فنّ
2025-12-15
ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد
0
أمن وقضاء
2026-02-10
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2026-02-10
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
بالفيديو
0
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
0
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
4
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
5
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
6
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
7
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
8
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
