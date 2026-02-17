سلام من مرفأ طرابلس: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك