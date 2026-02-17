سلام من مرفأ طرابلس: اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة

قطع بعض الطرقات في خلدة وعند جسر الرينغ احتجاجًا على رفع أسعار البنزين وضريبة TVA

سلام من مرفأ طرابلس: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء