وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بقاؤنا في النقاط الخمس في جنوب لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار لكنّنا فرضناه على أرض الواقع وقبل به الأميركيون

خبر عاجل
2026-02-17 | 04:07
مشاهدات عالية
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بقاؤنا في النقاط الخمس في جنوب لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار لكنّنا فرضناه على أرض الواقع وقبل به الأميركيون
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بقاؤنا في النقاط الخمس في جنوب لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار لكنّنا فرضناه على أرض الواقع وقبل به الأميركيون

خامنئي لترامب: لن تتمكن أنت أيضا من إسقاط الجمهورية الإسلامية
قطع بعض الطرقات في خلدة وعند جسر الرينغ احتجاجًا على رفع أسعار البنزين وضريبة TVA
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
07:02

طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
آخر الأخبار
06:46

وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق

LBCI
خبر عاجل
06:20

جابر: للمرة الأولى حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية

LBCI
خبر عاجل
06:17

جابر: نعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات

LBCI
خبر عاجل
06:14

جابر: اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري

LBCI
خبر عاجل
06:12

جابر: 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة

LBCI
آخر الأخبار
05:59

الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدم

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-23

القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها لتل أبيب والمنطقة بسبب التوتر على الساحة الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
06:07

جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة

LBCI
آخر الأخبار
06:07

جابر: كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه

LBCI
آخر الأخبار
03:17

سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
أخبار لبنان
15:44

الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

