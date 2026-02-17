خامنئي لترامب: لن تتمكن أنت أيضا من إسقاط الجمهورية الإسلامية

خامنئي لترامب: لن تستطيع إنهاء إيران والأخطر من حاملة الطائرات الأميركية هو السلاح القادر على إغراقها إلى قاع البحر

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بقاؤنا في النقاط الخمس في جنوب لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار لكنّنا فرضناه على أرض الواقع وقبل به الأميركيون