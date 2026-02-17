دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم غدٍ الأربعاء.



وقال في بيان: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، هو يوم غدٍ الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في أقطار عربية وإسلامية عدَّة".



وأضاف: "إننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير".