المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

