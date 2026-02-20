الأخبار
مصدر فلسطيني للـLBCI: استهداف مكتب لحماس في عين الحلوة في حي حطين وسقوط اصابات
خبر عاجل
2026-02-20 | 10:00
خبر عاجل
2026-02-20 | 10:00
مصدر فلسطيني للـLBCI: استهداف مكتب لحماس في عين الحلوة في حي حطين وسقوط اصابات
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
أخبار لبنان
11:24
الوزير مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
0
منوعات
11:24
حاولت الانتحار وبعد فشلها طالبت بالموت الرحيم... معركة حياة أو موت بين الأب وابنته وهكذا حكم القضاء
منوعات
11:24
حاولت الانتحار وبعد فشلها طالبت بالموت الرحيم... معركة حياة أو موت بين الأب وابنته وهكذا حكم القضاء
0
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
0
أخبار دولية
10:46
متحدث عسكري: الجيش الإسرائيلي "متأهب" في مواجهة إيران ولكن لا تغيير في التعليمات
أخبار دولية
10:46
متحدث عسكري: الجيش الإسرائيلي "متأهب" في مواجهة إيران ولكن لا تغيير في التعليمات
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
0
خبر عاجل
03:08
سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
خبر عاجل
03:08
سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
0
خبر عاجل
03:07
سلام: إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد
خبر عاجل
03:07
سلام: إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد
0
خبر عاجل
03:06
سلام: علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
خبر عاجل
03:06
سلام: علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
صحة وتغذية
09:24
مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة "كآبة الشتاء"!
صحة وتغذية
09:24
مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة "كآبة الشتاء"!
0
أخبار لبنان
07:30
كركي: 100 ألف دولار لعمليّة الـ LVAD و20 ألف ال TAVI
أخبار لبنان
07:30
كركي: 100 ألف دولار لعمليّة الـ LVAD و20 ألف ال TAVI
0
أمن وقضاء
09:13
تحطيم وسرقة «مجوهرات سعد العشي» في بولفار زحلة والفاعلون يفرّون بسيارة نيسان ميكرا
أمن وقضاء
09:13
تحطيم وسرقة «مجوهرات سعد العشي» في بولفار زحلة والفاعلون يفرّون بسيارة نيسان ميكرا
0
أخبار دولية
2026-01-30
ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا
أخبار دولية
2026-01-30
ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
4
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
6
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
8
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
Learn More