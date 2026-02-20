سلام: الصراحة واجب وليست خياراً ولا يمكن مطالبة الناس بتحمّل أي أعباء قبل مصارحتها الثقة بين الدولة والمواطنين تضرّرت سابقاً وهذا الأمر لن يتكرّر

التالي

سلام: اتخذنا قرارًا بألّا نقوم بأي إنفاق من دون تأمين مصادر التمويل كي لا تقع الدولة مجددًا في دوامة العجز والدين ونعود إلى طبع الليرة ونضرب سعر الصرف من جديد